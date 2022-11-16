Президент Литвы призвал НАТО установить системы ПВО на границе Польши и Украины

Литовский президент Гитанас Науседа уверен, что НАТО обязано установить системы противовоздушной обороны на польско-украинской границе.

16 ноября президент Литвы Гитанас Науседа публично призвал лидеров Североатлантического альянса установить системы противовоздушной обороны на польско-украинской границе, а также по периметру границ всего восточного фланга военного блока НАТО, мотивировав это тем, что упавшая в Польше ракета якобы является российской.

Вместе с тем Минобороны РФ заверяет, что Россия не имеет отношения к падению ракеты на польской территории. Такое же мнение выразил президент Турции Тайип Эрдоган и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.