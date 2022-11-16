Науседа выступил за установку средств ПВО во всём восточном фланге НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за установку средств ПВО на польско-украинской границе и всем восточном фланге НАТО.

16 ноября президент Литовской Республики Гитанас Науседа в своём официальном пресс-релизе заявил о том, что полностью поддерживает идею об установке средств противовоздушной обороны как на польско-украинской границе, так и во всём восточном фланге НАТО после падения ракет на территорию Польши.

Также Науседа заявил, что Североатлантический альянс «как единое целое, должен реагировать адекватно» на произошедший вчера ночью, 15 ноября 2022 года, инцидент на территории польского села Пшеводув.