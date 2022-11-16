Трамп объявил о своем решении баллотироваться на выборах президента США 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что будет баллотироваться на президентских выборах 2024 года, сообщает Reuters.

"Чтобы снова сделать Америку великой, сегодня вечером я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штато", — сказал он в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск против комитета Палаты представителей, расследующего обстоятельства нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

В речи, длившейся чуть более часа, Дональд Трамп в основном критиковал президентство Джо Байдена. Он рассказал о нелегальной миграции и преступности в американских городах. Он также упомянул конфликт в Украине, который по его словам, "никогда бы не разразился, если бы он все еще был президентом".

Дональд Трамп объявил о своем решении через неделю после выборов в конгресс, на которых республиканцы добились худшего результата, чем прогнозировалось. Некоторые политики в этой партии обвиняют в этом бывшего президента, который принимал активное участие в предвыборной кампании. Поэтому, по мнению комментаторов, он решил объявить о своем старте раньше обычного, чтобы отбить охоту у потенциальных противников из собственной партии.

Дональд Трамп победил на президентских выборах 2016 года. Однако в 2020 году он проиграл действующему президенту Джо Байдену. Затем он обвинил Демократическую партию в фальсификации выборов.