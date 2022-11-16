Хакамада рассказала, что ее супруг вынужден был воровать
2022-11-16 12:17
Журналистка, политик и общественный деятель Ирина Хакамада поделилась откровениями, признавшись, что ее муж воровал еду.
Ирина Хакамада поделилась в соцсетях откровениями том, как она выживала в тяжелые времена, о чем сообщает портал «Газета.ru».
Известная личность вспоминает, что успех пришел к ней не сразу. В начале своего пути Ирина работала преподавателем, после поняв, что ее призвание - бизнес.
Хакамада призналась, что ее муж вынужден был воровать курицу дважды, так как у супругов не было средств на простой продукт.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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