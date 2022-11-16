Подоляк: убитый кувалдой боец «Вагнера» Нужин согласился на обмен в РФ
2022-11-16 12:22
Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что погибший военнопленный из ЧВК "Вагнер" Евгений Нужин согласился на участие в программе обмена пленными.
16 ноября сотрудник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что убитый кувалдой боец российского подразделения "Группа Вагнера" Евгений Нужин добровольно согласился на участие в обменном фонде с целью быть обменянным в Россию, хотя сам Нужин публично утверждал, что хотел бы остаться в Украине.
Накануне в сети распространилась видеозапись, на которой предположительно экс-боец "Группы Вагнера" Евгений Нужин убит с помощью кувалды якобы за коллаборационизм и сдачу в плен.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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