Рэпера Bluface арестовали за покушение на убийство

Ему также предъявлено обвинение за вождение незарегистрированого автомобиля, вместе с музыкантом была задержана и его девушка.

25-летнего рэпера Blueface ( Джонатана Портера) арестовали за покушение на убийство и стрельбу из пистолета, сообщает Рамблер со ссылкой на People.

Музыкант, согласно отчету полиции Лас-Вегаса, арестован также за управление незарегистрированным автомобилем.

Вместе с Blueface при задержании арестовали и его подругу.

Она заявила, что будет поддерживать рэпера во время его выступления в суде.

Год назад Портер был замешан в драке. Тогда артист и его друзья возле одного из калифорнийских ночных клубов жестко избили охранника, который попросил предъявить паспорт.