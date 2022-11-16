Рэпера Bluface арестовали за покушение на убийство
Ему также предъявлено обвинение за вождение незарегистрированого автомобиля, вместе с музыкантом была задержана и его девушка.
25-летнего рэпера Blueface ( Джонатана Портера) арестовали за покушение на убийство и стрельбу из пистолета, сообщает Рамблер со ссылкой на People.
Музыкант, согласно отчету полиции Лас-Вегаса, арестован также за управление незарегистрированным автомобилем.
Вместе с Blueface при задержании арестовали и его подругу.
Она заявила, что будет поддерживать рэпера во время его выступления в суде.
Год назад Портер был замешан в драке. Тогда артист и его друзья возле одного из калифорнийских ночных клубов жестко избили охранника, который попросил предъявить паспорт.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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