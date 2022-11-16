Мэнсон жалуется, что его угрожают убить после обвинений в изнасилованиях
2022-11-16 12:32
"Великий и ужасный" Мэрилин Мэнсон сокрушается, что после того как его обвинили в изнасилованиях, его угрожают убить.
Рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон сокрушается по поводу поступающих ему угроз после обвинений в изнасилованиях. Музыкант опасается за собственную безопасность.
Мэнсон утверждает, что женщины, обвинившие его в насилии, уничтожили его. Певец не может выступать, а звукозаписывающий лейбл уволил его.
Рокер отрицает обвинения, ощущая «беспокойство, растерянность, депрессию, безумие и бессонницу». Он постоянно боится не только за свою жизнь, но и за свою жену - фотографа Линдси Юсич.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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