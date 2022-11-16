Reuters: страны G20 осудили Россию, призвав вывести войска из Украины

Издание Reuters утверждает, что представители "Большой Двадцатки" приняли декларацию с осуждением российской спецоперации в Украине.

В среду американская газета Reuters обнародовала статью, в которой сообщила, что представители Группы Двадцати большинством голосов приняли декларацию, которая осуждает специальную военную операцию армии России на территории Украины, а также требует, чтобы российские войска вернулись на позиции, занимаемые ими до 24 февраля.

Вместе с тем Reuters пишут, что президент США Джо Байден заявил лидерам "Большой Семёрки" о том, что упавшая в Польше ракета может принадлежать Украине.