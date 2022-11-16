Минобороны РФ: в Польше упали элементы украинской системы ПВО С-300
В Минобороны РФ заявили, что в Польше упали элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.
16 ноября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что опубликованные польскими СМИ фотографии обломков ракет, обнаруженных в селе Пшеводув, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитно-ракетного комплекса С-300 воздушных сил Украины
Также в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что вчера вечером, 15 ноября 2022 года, служащими ВС РФ наносились высокоточные ракетные удары по объектам военного управления и энергетики Украины на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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