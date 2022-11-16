Минобороны РФ: войска России уничтожили две батареи гаубиц М777 под Харьковом
2022-11-16 12:43
Минобороны России сообщило о ликвидации двух батарей американских гаубиц M777 в Харьковской области.
Представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения спецоперации по итогам контрбатарейной борьбы в украинской деревне Колесниковка Харьковской области были уничтожены две батареи американских гаубиц M777, которые поставлены Киеву из США.
Также в Минобороны РФ заявили, что российские войска смогли поразить украинскую самоходную гаубицу "Акация", которая дислоцировалась в деревне Мыловое Херсонской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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