Минобороны России сообщило о ликвидации двух батарей американских гаубиц M777 в Харьковской области.

Представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения спецоперации по итогам контрбатарейной борьбы в украинской деревне Колесниковка Харьковской области были уничтожены две батареи американских гаубиц M777, которые поставлены Киеву из США.

Также в Минобороны РФ заявили, что российские войска смогли поразить украинскую самоходную гаубицу "Акация", которая дислоцировалась в деревне Мыловое Херсонской области.