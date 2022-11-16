МО РФ: подводная лодка «Уфа» пополнила состав Тихоокеанского флота

Состав Тихоокеанского флота пополнила дизель-электрическая подводная лодка Б-588 «Уфа».

16 ноября Министерство обороны России сообщило, что сегодня состав Тихоокеанского флота пополнила дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" проекта 636.3, построенная на "Адмиралтейских верфях".

Сообщается, что это 4-я субмарина данного типа, построенная для нужд Тихоокеанского флота, помимо торпед, ДЭПЛ проекта 636.3 вооружены крылатыми ракетами семейства "Калибр", запускаемыми через торпедные аппараты.

Главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов отметил, что подводные лодки данного проекта оснащены самым современным вооружением, а их высокие боевые качества подтверждены успешным выполнением поставленных задач в Чёрном и Средиземном морях, а также в Арктике.