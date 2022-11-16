МО РФ: подводная лодка «Уфа» пополнила состав Тихоокеанского флота
Состав Тихоокеанского флота пополнила дизель-электрическая подводная лодка Б-588 «Уфа».
16 ноября Министерство обороны России сообщило, что сегодня состав Тихоокеанского флота пополнила дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" проекта 636.3, построенная на "Адмиралтейских верфях".
Сообщается, что это 4-я субмарина данного типа, построенная для нужд Тихоокеанского флота, помимо торпед, ДЭПЛ проекта 636.3 вооружены крылатыми ракетами семейства "Калибр", запускаемыми через торпедные аппараты.
Главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов отметил, что подводные лодки данного проекта оснащены самым современным вооружением, а их высокие боевые качества подтверждены успешным выполнением поставленных задач в Чёрном и Средиземном морях, а также в Арктике.
Опубликовано: Елена Калиновская
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