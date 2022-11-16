Мадонну обвиняют в эдиповом комплексе из-за постоянного желания раздеться

Желание известной на весь мир певицы Мадонны эпатировать публику связывают с эдиповым комплексом.

Психологи считают, что причину бесконечного стремления Мадонны раздеваться на публику нужно искать в детстве.

Дело в том, что мать будущей знаменитости умерла, когда девочке было всего 5 лет.

Психиатр Кита Аблоу убежден, что потеря самого близкого человека сильно ударила по психике малышки, что в будущем привело к развитию эдипова комплекса ("понятие, введённое в психоанализ Зигмундом Фрейдом, обозначающее бессознательное или сознательное сексуальное влечение к родителю противоположного пола"), что и является причиной "агрессивной" половой жизни Мадонны.

В школе Луиза Чикконе (настоящее имя певицы) безответно влюбилась в учителя танцев Кристофера Флинна, который не только был ее на 30 лет старше, но и оказался геем.

С тех пор девушка стала протестовать, отказываясь носить школьную форму, брить подмышки. Она стала делать все, чтобы выделяться среди сверстников.

Став известной, стала обнажаться и вести себя вызывающе.