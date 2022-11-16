ВС РФ отразили 2 атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив 100 солдат

Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков рассказал о неудачных попытках ВСУ атаковать возле Красного Лимана.

16 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что вооружённые силы Украины в составе двух тактических групп-батальонов попытались провести наступательную операцию на Краснолиманском участке фронта в районе Коломыйчики в Луганской Народной республике, однако потерпели поражение.

По словам Конашенкова, в то же время ВСУ предприняли четыре неудачных попытки контратаковать в ДНР, где также были разбиты и отступили на прежние позиции.