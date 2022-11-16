Крид назвал Тимати самым пафосным человеком в мире в студии программы Импровизация на ТНТ

Известный исполнитель Егор Крид вспомнил о знакомстве с основателем лейбла "Black Star", певцом Тимати. Более пафосного человека Крид не встречал в своей жизни.

Егор Крид вспомнил о своей первой встрече с рэп-исполнителем Тимати (Тимур Юнусов) в эфире шоу «Импровизация» на ТНТ.

Сотрудничество Крида с компанией Тимати началось, когда ему было всего 17 лет.

Юное дарование познакомили с создателем лейбла "Black Star". Крид утверждает, что, когда прибыл на студию, Тимати ждал его, надев очки.

"Хозяин" еле-еле пожал молодому артисту и поприветствовал его: "Приуэт".

Крид сделал вывод, что Тимати - самый пафосный человек в мире, которого он когда-либо встречал.