Минобороны Бельгии: падение ракеты в Польше вызвано работой системы ПВО Украины
2022-11-16 13:17
Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допускает, что на территории Польши могла упасть украинская ракета.
Днём 16 ноября глава Министерства обороны Бельгии Людивин Дедондер публично заявил, что по предварительной информации, инцидент с падением ракеты в Польше может быть напрямую связан с работой систем противовоздушной обороны вооружённых сил Украины.
По мнению Дедондера, на польских территориях могут быть обнаружены фрагменты как сбитой российской ракеты, так и детали украинской ракеты ПВО, что может свидетельствовать о причастности Киева к инциденту в Польше, однако выяснить это можно только после осуществления детального анализа места происшествия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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