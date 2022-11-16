Минобороны Бельгии: падение ракеты в Польше вызвано работой системы ПВО Украины

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допускает, что на территории Польши могла упасть украинская ракета.

Днём 16 ноября глава Министерства обороны Бельгии Людивин Дедондер публично заявил, что по предварительной информации, инцидент с падением ракеты в Польше может быть напрямую связан с работой систем противовоздушной обороны вооружённых сил Украины.

По мнению Дедондера, на польских территориях могут быть обнаружены фрагменты как сбитой российской ракеты, так и детали украинской ракеты ПВО, что может свидетельствовать о причастности Киева к инциденту в Польше, однако выяснить это можно только после осуществления детального анализа места происшествия.