Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что на текущий момент выявить причастных к падению ракеты в Польше не представляется реальным.

16 ноября президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что по его мнению, в настоящий момент фактически невозможно установить подлинного виновника падения ракеты на территории Польши, однако это можно будет сделать позднее, после завершения официальной процедуры расследования.

Вместе с тем представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала заявление Макрона, отметив, что обычно лидеры Евросоюза быстро раскрывают подобные преступления.