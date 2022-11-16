Макрон: сейчас нельзя установить ответственных за падение ракеты в Польше
2022-11-16 13:25
Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что на текущий момент выявить причастных к падению ракеты в Польше не представляется реальным.
16 ноября президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что по его мнению, в настоящий момент фактически невозможно установить подлинного виновника падения ракеты на территории Польши, однако это можно будет сделать позднее, после завершения официальной процедуры расследования.
Вместе с тем представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала заявление Макрона, отметив, что обычно лидеры Евросоюза быстро раскрывают подобные преступления.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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