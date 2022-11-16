Монеточка, покинувшая РФ, анонсировала гастрольный тур по Европе
2022-11-16 13:36
Певица Монеточка, пребывающая сейчас в Литве, объявила о том, что отправляется в гастроли по Европе с 12 по 22 декабря текущего года.
Певица, выступающая под псевдонимом Монеточка и покинувшая РФ в 2022 году, объявила о европейском музыкальном турне, которое состоится с 12 по 22 декабря текущего года.
Исполнительница намерена выступить в Финляндии, Эстонии, Израиле, Латвии и Литве, о чем сообщает "URA.RU".
Европейский гастрольный тур певица анонсировала в соцсетях.
К слову, Монеточка с мужем-продюсером Виктором Исаевым переехала в Литву. Там у пары родилась дочь, которую назвали Ниной.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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