Монеточка, покинувшая РФ, анонсировала гастрольный тур по Европе

Певица Монеточка, пребывающая сейчас в Литве, объявила о том, что отправляется в гастроли по Европе с 12 по 22 декабря текущего года.

Певица, выступающая под псевдонимом Монеточка и покинувшая РФ в 2022 году, объявила о европейском музыкальном турне, которое состоится с 12 по 22 декабря текущего года.

Исполнительница намерена выступить в Финляндии, Эстонии, Израиле, Латвии и Литве, о чем сообщает "URA.RU".

Европейский гастрольный тур певица анонсировала в соцсетях.

К слову, Монеточка с мужем-продюсером Виктором Исаевым переехала в Литву. Там у пары родилась дочь, которую назвали Ниной.