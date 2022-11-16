Шольц: Германия направит истребители в Польшу для патрулирования
2022-11-16 13:49
Олаф Шольц предложил направить немецкие истребители для патрулирования польского воздушного пространства.
16 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече лидеров НАТО, посвящённой инциденту с падением ракеты на польской территории, публично заявил, что Берлин предлагает направить истребители сил бундесвера в Польшу для патрулирования её воздушного пространства.
Вместе с тем немецкие СМИ сообщают, что Германия и страны Североатлантического альянса не намерены закрывать небо над Украиной после случая с падением ракеты в Польше. Также НАТО не станет втягиваться в вооружённый конфликт с Россией, поскольку принадлежность упавшей в Польше ракеты ещё не установлена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Рей: Китай, Россия, Иран и КНДР угрожают национальной безопасности США
НАСА выслала на Луну самую мощную ракету в истории
ФСБ задержала дипломата Польши при получении взятки за ввоз алкоголя в РФ
Монеточка, покинувшая РФ, анонсировала гастрольный тур по Европе
Медведев: упавшие в Польше ракеты — это подготовка Запада к мировой войне