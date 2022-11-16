Шольц: Германия направит истребители в Польшу для патрулирования

Олаф Шольц предложил направить немецкие истребители для патрулирования польского воздушного пространства.

16 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече лидеров НАТО, посвящённой инциденту с падением ракеты на польской территории, публично заявил, что Берлин предлагает направить истребители сил бундесвера в Польшу для патрулирования её воздушного пространства.

Вместе с тем немецкие СМИ сообщают, что Германия и страны Североатлантического альянса не намерены закрывать небо над Украиной после случая с падением ракеты в Польше. Также НАТО не станет втягиваться в вооружённый конфликт с Россией, поскольку принадлежность упавшей в Польше ракеты ещё не установлена.