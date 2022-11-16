Эрдоган заявил о «безграничных» издержках для мира в случае изоляции России
2022-11-16 13:53
Президент Турции Тайип Эрдоган предостерёг лидеров G20 от попыток изоляции России.
Днём среды турецкий президент Тайип Эрдоган выступил на полях саммита "Большой двадцатки" в индонезийском Бали, где публично заявил, что мировое сообщество столкнётся с "безграничными" издержками в случае продолжения осуществления попыток по тотальной изоляции России.
Вместе с тем Эрдоган выразил уверенность, что российские войска не имеют отношения к падению ракеты на территории Польши, поскольку Анкара доверяет заявлениям официальной Москвы, опровергающей слухи о своей причастности к данному инциденту.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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