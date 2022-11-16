Федорова рассказала в эфире Ютуб- шоу «Откройте, Давид», как пряталась в туалете от Трампа во время конкурса «Мисс Вселенная- 2002»
Экс-мисс Вселенная Оксана Федорова вспомнила, как отказалась от почетного титула и вынуждена была прятаться от Дональда Трампа, который в то время владел конкурсом красоты в США.
Оксана Федорова стала обладательницей такого желанного для многих девушек титула "Мисс Вселенная" в 2002 году, но отказалась от него, о чем она рассказала в эфире Ютуб-шоу "Откройте, Давид!".
Модель не готова была оставить Россию.
Оксана решила вернуться на родину, о чем была вынуждена лично сообщить Дональду Трампу, который тогда был владельцем компании-организатора конкурса.
Трамп был зол не на шутку, обвинив Федорову в том, что она заняла чужое место, ведь миллионы красавиц мечтают об этом титуле и возможностях, которые он открывает.
Собеседники общались на повышенных тонах, а "Мисс Вселенная" попросилась в уборную, откуда стала звонить матери и подругам, чтобы те посоветовали, что делать.
Мать порекомендовала дочке принять решение самой, что модель и сделала.
Федорова так долго пряталась в туалете от Трампа, что ее попросили.
Звание "Мисс Вселенная" передали Жюстин Пасек из Панамы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Рей: Китай, Россия, Иран и КНДР угрожают национальной безопасности США
МО Беларуси: милитаризация Польши говорит о подготовке к наступательной войне
Медведев: упавшие в Польше ракеты — это подготовка Запада к мировой войне
КГБ Беларуси заявило о риске вторжения из Польши, Украины и Балтики
Клычков: ВСУ подорвали нефтебазу России в Орловской области