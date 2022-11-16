Федорова рассказала в эфире Ютуб- шоу «Откройте, Давид», как пряталась в туалете от Трампа во время конкурса «Мисс Вселенная- 2002»

Экс-мисс Вселенная Оксана Федорова вспомнила, как отказалась от почетного титула и вынуждена была прятаться от Дональда Трампа, который в то время владел конкурсом красоты в США.

Оксана Федорова стала обладательницей такого желанного для многих девушек титула "Мисс Вселенная" в 2002 году, но отказалась от него, о чем она рассказала в эфире Ютуб-шоу "Откройте, Давид!".

Модель не готова была оставить Россию.

Оксана решила вернуться на родину, о чем была вынуждена лично сообщить Дональду Трампу, который тогда был владельцем компании-организатора конкурса.

Трамп был зол не на шутку, обвинив Федорову в том, что она заняла чужое место, ведь миллионы красавиц мечтают об этом титуле и возможностях, которые он открывает.

Собеседники общались на повышенных тонах, а "Мисс Вселенная" попросилась в уборную, откуда стала звонить матери и подругам, чтобы те посоветовали, что делать.

Мать порекомендовала дочке принять решение самой, что модель и сделала.

Федорова так долго пряталась в туалете от Трампа, что ее попросили.

Звание "Мисс Вселенная" передали Жюстин Пасек из Панамы.