Орбакайте и Пронин представили 3-ий сезон сериала Тест на беременность
Участие в популярном проекте "Тест на беременность" для актеров Евгения Пронина и Кристины Орбакайте стало дебютным. Это третий сезон сериала.
Евгений Пронин и Кристина Орбакайте представили новый сезон сериала «Тест на беременность», для которых проект Михаила Вайнберга стал дебютом, хотя это уже 3-ья часть картины.
Орбакайте сыграла главного врача Нину Артомонову, которая находится в постоянных конфликтах с героиней Светланы Ивановой.
Режиссер сериала доволен работой Орбакайте, которая поразила его своей честностью, самодисциплиной и готовностью идти за режиссером и командой.
Тепло Вайнберг отзывается еще об одном новом актере в проекте. Пронина глава съемочного процесса назвал "самым клевым парнем на планете".
Третий сезон сериала стартует 16 ноября на KION.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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