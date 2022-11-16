Орбакайте и Пронин представили 3-ий сезон сериала Тест на беременность

Участие в популярном проекте "Тест на беременность" для актеров Евгения Пронина и Кристины Орбакайте стало дебютным. Это третий сезон сериала.

Евгений Пронин и Кристина Орбакайте представили новый сезон сериала «Тест на беременность», для которых проект Михаила Вайнберга стал дебютом, хотя это уже 3-ья часть картины.

Орбакайте сыграла главного врача Нину Артомонову, которая находится в постоянных конфликтах с героиней Светланы Ивановой.

Режиссер сериала доволен работой Орбакайте, которая поразила его своей честностью, самодисциплиной и готовностью идти за режиссером и командой.

Тепло Вайнберг отзывается еще об одном новом актере в проекте. Пронина глава съемочного процесса назвал "самым клевым парнем на планете".

Третий сезон сериала стартует 16 ноября на KION.