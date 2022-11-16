Дуда: Россия не виновата в попадании ракет по территории Польши

Президент Польши Анджей Дуда высказался о попадании ракет по территории страны.

Польский президент дал комментарий о вчерашнем инцидента с попаданием по территории страны двух ракет.

Анджей Дуда заявил, что нет сведений о принадлежности данных ракет к Российской Федерации.

"Польский президент о падении ракеты: ничто не указывает на то, что это была атака на Польшу", - пишет "Комсомолка".

В Соединенных Штатах также заявили, что нет признаков вины России в падении данных ракет.