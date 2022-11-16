Дуда: Россия не виновата в попадании ракет по территории Польши
2022-11-16 14:25
Президент Польши Анджей Дуда высказался о попадании ракет по территории страны.
Польский президент дал комментарий о вчерашнем инцидента с попаданием по территории страны двух ракет.
Анджей Дуда заявил, что нет сведений о принадлежности данных ракет к Российской Федерации.
"Польский президент о падении ракеты: ничто не указывает на то, что это была атака на Польшу", - пишет "Комсомолка".
В Соединенных Штатах также заявили, что нет признаков вины России в падении данных ракет.
Опубликовано: Николай Скира
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