Дочь Началовой Вера Алдонина рассказала, как справилась со смертью матери

Когда известная певица Юлия Началова умерла, ее дочь Вера Алдонина была еще совсем ребенком. Девочке было 12 лет. Трагедия произошла в 2019 году.

Исполнительница Юлия Началова скончалась в 2019 году в результате осложнений, вызванных заражением крови.

Тогда ее 12-летняя наследница Вера Алдонина была на каникулах в Лондоне. Отец девочки, футболист Евгений Алдонин, не решался сообщить ей о трагедии очень долго.

В интервью с "МК" 15-летняя Вера в первый раз рассказала, как пережила смерть самого близкого человека.

Поддержка родных, а особенно бабушки, умение собраться и взять себя в руки - вот, что помогло девочке справиться с горем.

Она очень похожа на покойную маму и внешне, и по характеру. Вера также пробует себя в роли исполнительницы.