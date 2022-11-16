КГБ: оппозиция хочет устроить массовые волнения в Беларуси грядущей зимой
2022-11-16 14:50
Заместитель главы КГБ Беларуси Сергей Теребов утверждает, что бежавшие из страны оппозиционеры хотят спровоцировать общественные волнения на белорусской территории.
Замглавы Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Сергей Теребов утверждает, что предстоящей зимой представители уехавшего за границу оппозиционного движения намереваются привлечь студентов и белорусских бизнесменов для участия в массовых волнениях не территории Беларуси.
Вместе с тем в КГБ отметили, что сотрудники ведомства фиксируют возросший риск вторжения в Беларусь со стороны прибалтиских государств, Польши и Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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