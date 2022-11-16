Макрон: Китай сыграет роль важнейшего посредника в переговорах по Украине

Французский президент Эммануэль Макрон уверен, что китайское правительство может стать важнейшим участником переговоров по прекращению украинского кризиса.

16 ноября президент Франции Эммануэль Макрон выступил на полях саммита G20 в Индонезии, где публично заявил, что в ближайшие месяцы правительство Китая сыграет ключевую роль в прекращении конфликта на территории Украины, помешав осуществлению крупных наступательных операций в регионе.

Также на саммите "Большой двадцатки" выступил глава КНР Си Цзиньпин, который призвал все страны мира сконцентрировать усилия на недопущение эскалации и новых войн.