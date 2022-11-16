Макрон: Китай сыграет роль важнейшего посредника в переговорах по Украине
2022-11-16 14:54
Французский президент Эммануэль Макрон уверен, что китайское правительство может стать важнейшим участником переговоров по прекращению украинского кризиса.
16 ноября президент Франции Эммануэль Макрон выступил на полях саммита G20 в Индонезии, где публично заявил, что в ближайшие месяцы правительство Китая сыграет ключевую роль в прекращении конфликта на территории Украины, помешав осуществлению крупных наступательных операций в регионе.
Также на саммите "Большой двадцатки" выступил глава КНР Си Цзиньпин, который призвал все страны мира сконцентрировать усилия на недопущение эскалации и новых войн.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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