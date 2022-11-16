Гладков: над Белгородом сработала система ПВО
2022-11-16 14:55
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны.
В среду днём, 16 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что российская система противовоздушной обороны работает над Белгородом, а также над Белгородским районом.
Гладков добавил, что в настоящее время местные оперативные службы выясняют все обстоятельства произошедшего, а также последствия работы системы ПВО на земле.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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