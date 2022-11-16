Гладков: над Белгородом сработала система ПВО

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система противовоздушной обороны.

В среду днём, 16 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что российская система противовоздушной обороны работает над Белгородом, а также над Белгородским районом.

Гладков добавил, что в настоящее время местные оперативные службы выясняют все обстоятельства произошедшего, а также последствия работы системы ПВО на земле.