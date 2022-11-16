Варшава не будет активировать статью 4 Устава НАТО после падения ракет на территорию Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки после встречи в Бюро национальной безопасности страны заявил, что активация статьи 4 Устава НАТО не понадобится.

Таакая возможность допускалась после ракет, упавших на польску территорию 15 ноября.

"Большая часть собранных нами доказательств указывает на то, что, возможно, на этот раз активация статьи 4 Устава НАТО не потребуется , но этот инструмент все еще в наших руках. Наши воинские части после этого события были размещены в состояние повышенной боевой готовности. Я также попросил наши службы — полицию, пограничников и всех остальных, в том числе гражданских — о повышенной готовности, и это уже произошло", - сказал премьер-министр Матеуш Моравецки.

Он добавил, что на место инцидента в Пшеводов были отправлены дополнительные офицеры.

Премьер-министр Моравецки выразил позицию аналогичную позиции президента Анджею Дуде, который сказал, что нет никаких признаков того, что это было нападение на польскую территорию.

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает, что "Стороны должны консультироваться друг с другом всякий раз, когда, по мнению любой из Сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой Стороны находятся под угрозой".