Столтенберг: НАТО считает, что на территории Польши упала ракета ПВО Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что в Польше упала ракета, которая принадлежит украинским войскам.

16 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично заявил, что по предварительной оценке экспертов НАТО, на территории Польши упала ракета, которая была выпущена системами противовоздушной обороны вооружённых сил Украины. Также Столтенберг заверил, что Североатлантический альянс не считает Киев виновным в происшествии.

По словам Йенса Столтенберга, у НАТО нет никаких свидетельств того, которые бы доказывали умышленный характер пуска украинской ракеты по Польше.