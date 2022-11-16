Джим Керри высказался о введенных санкциях России против него

Знаменитый голливудский актер Джим Керри дал комментарии по поводу введенных против него санкций со стороны России.

Известный на весь мир актер Джим Керри дал комментарии в соцсетях относительно ситуации с внесением его имени и еще 100 канадцев в "черный список" Российской Федерации.

Это значит, что Керри нельзя пересекать территорию РФ. Звезда мирового экрана не расстраивается по поводу.

Знаменитость шутит: "Боюсь, случилось самое худшее. Нам запретили въезд в Россию … Но проблемы 100 канадцев в этом сумасшедшем мире - пустяки! У нас всегда будет Париж".