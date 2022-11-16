Джим Керри высказался о введенных санкциях России против него
2022-11-16 15:01
Знаменитый голливудский актер Джим Керри дал комментарии по поводу введенных против него санкций со стороны России.
Известный на весь мир актер Джим Керри дал комментарии в соцсетях относительно ситуации с внесением его имени и еще 100 канадцев в "черный список" Российской Федерации.
Это значит, что Керри нельзя пересекать территорию РФ. Звезда мирового экрана не расстраивается по поводу.
Знаменитость шутит: "Боюсь, случилось самое худшее. Нам запретили въезд в Россию … Но проблемы 100 канадцев в этом сумасшедшем мире - пустяки! У нас всегда будет Париж".
Опубликовано: Наталья Гончарова
Рей: Китай, Россия, Иран и КНДР угрожают национальной безопасности США
МО Беларуси: милитаризация Польши говорит о подготовке к наступательной войне
Медведев: упавшие в Польше ракеты — это подготовка Запада к мировой войне
КГБ Беларуси заявило о риске вторжения из Польши, Украины и Балтики
Клычков: ВСУ подорвали нефтебазу России в Орловской области