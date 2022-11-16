Столтенберг: упавшая в Польше ракета принадлежит Украине, но Киев невиновен

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приземлившаяся на польской территории ракета является украинской.

Днём среды генсек НАТО Йенс Столтенберг публично заявил, что приземлившаяся накануне в Польше ракета была выпущена средствами ПВО армии Украины, однако её пуск не является преднамеренной атакой Киева на польские территории, ввиду чего украинская армия не может нести ответственность за происшествие.

Также Столтенберг подчеркнул, что лидеры стран-участниц Североатлантического альянса обязуются сохранять хладнокровное отношение к инциденту для недопущения эскалации.