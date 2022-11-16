Кардиолог объяснил, какое масло может быть полезно для сердца и сосудов
О том, что жиры вредны для здоровья, слышали все. Однако не всегда это утверждение справедливо. Жиры растительного происхождения, содержащие омега-кислоты, помогают убрать холестерин и делают сосуды эластичными.
Полезные омега-кислоты содержатся в разных продуктах, например в некоторых видах рыбы (семга, форель, лосось).
Можно выбрать и более бюджетный вариант: включить в рацион на постоянной основе жиры растительного происхождения. То есть растительные масла.
К самым полезным относятся - льняное, конопляное, а также масло кедрового или грецкого орехов.
Эти продукты богаты омега-кислотами и просто незаменимы для людей, страдающих сердечно-сосудистыми проблемами.
Кардиолог Анна Кореневич:
“Льняное масло — абсолютный рекордсмен по содержанию омеги-3 — в 100 граммах масла 53 грамма важной и незаменимой кислоты”
Регулярное употребление льняного и других видов перечисленных масел может предупредить развитие инфаркта миокарда.
Опубликовано: Храмова Оксана
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