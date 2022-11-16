Столтенберг опроверг слухи о подготовки России к нападению на страны НАТО
2022-11-16 15:08
Йенс Столтенберг утверждает, что российские войска не намерены атаковать государства Североатлантического альянса.
16 ноября возглавляющий Североатлантический альянс Йенс Столтенберг публично заявил, что спецслужбы организации не обнаружили признаков, которые свидетельствовали бы о том, что российские вооружённые силы заняты подготовкой к военному нападению на страны блока НАТО.
Также Столтенберг сообщил, что упавшая в Польше ракета принадлежит Украине, а не России, однако Киев не виноват в инциденте, поскольку он является несчастным случаем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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