Столтенберг опроверг слухи о подготовки России к нападению на страны НАТО

Йенс Столтенберг утверждает, что российские войска не намерены атаковать государства Североатлантического альянса.

16 ноября возглавляющий Североатлантический альянс Йенс Столтенберг публично заявил, что спецслужбы организации не обнаружили признаков, которые свидетельствовали бы о том, что российские вооружённые силы заняты подготовкой к военному нападению на страны блока НАТО.

Также Столтенберг сообщил, что упавшая в Польше ракета принадлежит Украине, а не России, однако Киев не виноват в инциденте, поскольку он является несчастным случаем.