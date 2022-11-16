Столтенберг: поставки систем ПВО Украине являются приоритетом для НАТО
2022-11-16 15:16
16 ноября Йенс Столтенберг заявил о намерениях Североатлантического альянса увеличить поставки систем ПВО Киеву.
Днём среды глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал вчерашний инцидент с падением ракеты в Польше, заявив, что она принадлежала системам противовоздушной обороны Украины, однако Киев невиновен в происшествии, поскольку ЧП на польской территории не является преднамеренным действием украинских войск.
Также Столтенберг заверил, что после падения ракеты в Польше поставки систем ПВО украинским военным стало абсолютным приоритетом для всех стран НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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