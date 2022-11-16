Столтенберг: поставки систем ПВО Украине являются приоритетом для НАТО

16 ноября Йенс Столтенберг заявил о намерениях Североатлантического альянса увеличить поставки систем ПВО Киеву.

Днём среды глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал вчерашний инцидент с падением ракеты в Польше, заявив, что она принадлежала системам противовоздушной обороны Украины, однако Киев невиновен в происшествии, поскольку ЧП на польской территории не является преднамеренным действием украинских войск.

Также Столтенберг заверил, что после падения ракеты в Польше поставки систем ПВО украинским военным стало абсолютным приоритетом для всех стран НАТО.