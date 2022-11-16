44-летний сын Аркадия Инина Константин ушел из жизни из-за проблем с сердцем
2022-11-16 15:17
Наследник известного российского писателя Аркадия Инина Константин скончался на 45-м году жизни. Инина-младшего "убили" проблемы с сердцем.
Константин Инин - сын писателя и актера Аркадия Инина, ушел в мир иной, о чем сообщил в соцсетях друг покойного, фотограф Геннадий Авраменко.
Инину-младшему было всего 44 года. Причиной кончины стали проблемы с сердцем.
Друг характеризует Константина как "большого во всех отношениях" человека.
Он трудился в Украине и не переживать от происходящего вокруг не мог.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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