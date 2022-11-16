Бузова объяснила свою любовь к мужским вещам

Певица Ольга Бузова утверждает, что большинство девушек любит надевать вещи своего любимого мужчины. Знаменитость - не исключение из правил.

Ольга Бузова поделилась мнением о том, почему представительницы прекрасного пола любят носить одежу своих возлюбленных, о чем сообщает Телеграм-канал "Звёздная пыль".

Речь шла о новой композиции артистки. Ольга высказалась по поводу строчки "Мне так идет твоя худи" в своей песне.

Певица считает, что трек будет близок каждой девушке, которая надевает футболки и толстовки своего возлюбленного.

Бузова шутит, что если молодая женщина в отношениях, то для того чтобы показать свой новый статус, она надевает вещи любимого.