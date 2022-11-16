Бузова объяснила свою любовь к мужским вещам
2022-11-16 15:22
Певица Ольга Бузова утверждает, что большинство девушек любит надевать вещи своего любимого мужчины. Знаменитость - не исключение из правил.
Ольга Бузова поделилась мнением о том, почему представительницы прекрасного пола любят носить одежу своих возлюбленных, о чем сообщает Телеграм-канал "Звёздная пыль".
Речь шла о новой композиции артистки. Ольга высказалась по поводу строчки "Мне так идет твоя худи" в своей песне.
Певица считает, что трек будет близок каждой девушке, которая надевает футболки и толстовки своего возлюбленного.
Бузова шутит, что если молодая женщина в отношениях, то для того чтобы показать свой новый статус, она надевает вещи любимого.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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