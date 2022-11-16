Столтенберг объявил о развёртывании новых систем ПВО на восточном фланге НАТО

Йенс Столтенберг утверждает, что НАТО разместит новые системы противовоздушной обороны на восточном фланге альянса.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уведомляет, что НАТО намеревается развернуть дополнительные системы противовоздушной обороны на восточном фланге своего военного блока после инцидента с падением ракеты на территории Польши. По словам Столтенберга, упавшая в Польше ракета принадлежала Украине, однако Киев не виноват в происшествии.

По мнению Йенса Столтенберга, упавшая на польской территории ракета ВСУ является следствие российской специальной военной операции в Украине.