КГБ Беларуси заявило о риске вторжения из Польши, Украины и Балтики

Соседние государства готовят вторжение в Беларусь, считают в спецслужбах страны.

В Комитете государственной безопасности Беларуси сообщили об угрозе вторжения со стороны соседних государств.

Из заявления КГБ Республики следует, что интервенция готовится из Балтики, Украины и Польши.

"КГБ Беларуси видит угрозу интервенции с территории стран Балтии, Польши и Украины", - пишет RT.