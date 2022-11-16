КГБ Беларуси заявило о риске вторжения из Польши, Украины и Балтики
2022-11-16 15:29
Соседние государства готовят вторжение в Беларусь, считают в спецслужбах страны.
В Комитете государственной безопасности Беларуси сообщили об угрозе вторжения со стороны соседних государств.
Из заявления КГБ Республики следует, что интервенция готовится из Балтики, Украины и Польши.
"КГБ Беларуси видит угрозу интервенции с территории стран Балтии, Польши и Украины", - пишет RT.
Опубликовано: Николай Скира
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КГБ Беларуси заявило о риске вторжения из Польши, Украины и Балтики
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