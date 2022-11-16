МО Беларуси: милитаризация Польши говорит о подготовке к наступательной войне

Пресс-служба Министерства обороны Беларуси обвинила Польшу в подготовке к военному конфликту.

16 ноября Министерство обороны Республики Беларусь обнародовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что высокопоставленные военные страны наблюдают признаки милитаризации Польши, что может говорить о подготовке польской армии к скорой войне наступательного характера.

Примечательно, что ранее в тот же день пресс-служба белорусского КГБ заявила о возросшем риске военной интервенции в Беларусь со стороны Польши, Украины и стран Прибалтики.