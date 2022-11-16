МО Беларуси: милитаризация Польши говорит о подготовке к наступательной войне
2022-11-16 15:34
Пресс-служба Министерства обороны Беларуси обвинила Польшу в подготовке к военному конфликту.
16 ноября Министерство обороны Республики Беларусь обнародовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что высокопоставленные военные страны наблюдают признаки милитаризации Польши, что может говорить о подготовке польской армии к скорой войне наступательного характера.
Примечательно, что ранее в тот же день пресс-служба белорусского КГБ заявила о возросшем риске военной интервенции в Беларусь со стороны Польши, Украины и стран Прибалтики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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