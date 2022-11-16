Минобороны Беларуси: Польша собирает войска для наступательной войны

Белорусское Минобороны заявило о подготовке вторжения в страну из Польши и других стран.

Министерство обороны Республики Беларусь заявило о том, что Польша готовится к вторжению на территорию нашей страны.

Из заявления следует, что милитаризация Польши говорит о подготовке к ведению наступательных боевых действий.

"Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне", - говорится в заявлении Министерства обороны.

Также в КГБ Беларуси заявили о подготовке интервенции из Украины и стран Балтии.