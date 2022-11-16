Минобороны Беларуси: Польша собирает войска для наступательной войны
2022-11-16 15:37
Белорусское Минобороны заявило о подготовке вторжения в страну из Польши и других стран.
Министерство обороны Республики Беларусь заявило о том, что Польша готовится к вторжению на территорию нашей страны.
Из заявления следует, что милитаризация Польши говорит о подготовке к ведению наступательных боевых действий.
"Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне", - говорится в заявлении Министерства обороны.
Также в КГБ Беларуси заявили о подготовке интервенции из Украины и стран Балтии.
Опубликовано: Николай Скира
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