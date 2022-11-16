Песков: Путин и Шольц не обсуждали инцидент с падением ракет в Польше
2022-11-16 15:40
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов Владимира Путина и Олафа Шольца по инциденту с падением ракет в Люблинском воеводстве.
16 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, опровергло сообщение Минобороны ФРГ о том, что Шольц якобы находится в контакте с Путиным по вопросу падения ракет на территории Польши.
Песков заявил, что президент России Владимир Путин не общался с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем на тему инцидента в польском селе Пшевудов вчера вечером.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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