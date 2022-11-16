КГБ РБ: Польша, Украина и страны Балтии готовят интервенцию в Беларусь
2022-11-16 15:41
В Беларуси заявили о том, что на территорию страны готовится нападения с нескольких направлений.
Спецслужбы Беларуси заявляют о том, что Украина, Польша и страны Балтийского региона готовят вторжение в Республику.
"КГБ Беларуси видит угрозу интервенции с территории стран Балтии, Польши и Украины", - говорится в сообщении Russia Today.
Также в Министерстве обороны заявили о том, что Польша готовится вести наступательную войну.
"Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне", - заявили в Министерстве обороны Беларуси.
Опубликовано: Николай Скира
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