В Беларуси заявили о том, что на территорию страны готовится нападения с нескольких направлений.

Спецслужбы Беларуси заявляют о том, что Украина, Польша и страны Балтийского региона готовят вторжение в Республику.

"КГБ Беларуси видит угрозу интервенции с территории стран Балтии, Польши и Украины", - говорится в сообщении Russia Today.

Также в Министерстве обороны заявили о том, что Польша готовится вести наступательную войну.

"Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне", - заявили в Министерстве обороны Беларуси.