Мороз поразила судей откровенным нарядом во время выступления в шоу Ледниковый период
2022-11-16 15:43
Актриса Дарья Мороз выступает в паре с фигуристом Максимом Марининым. На лед артистка вышла в провокационном красном наряде, сразив жюри наповал.
Актриса Дарья Мороз и фигурист Максим Маринин - партнеры на проекте "Ледниковый период".
На этот раз Дарья поразила жюри, появившись на льду в откровенном красном наряде.
Мороз показала также оголенную спину и глубокое декольте. Маринин был в блестящей футболке и темных брюках.
Номер знаменитостей под названием "Хэллоу, Долли" был по достоинству оценен жюри и зрителями шоу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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