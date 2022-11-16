Мороз поразила судей откровенным нарядом во время выступления в шоу Ледниковый период

Актриса Дарья Мороз выступает в паре с фигуристом Максимом Марининым. На лед артистка вышла в провокационном красном наряде, сразив жюри наповал.

Актриса Дарья Мороз и фигурист Максим Маринин - партнеры на проекте "Ледниковый период".

На этот раз Дарья поразила жюри, появившись на льду в откровенном красном наряде.

Мороз показала также оголенную спину и глубокое декольте. Маринин был в блестящей футболке и темных брюках.

Номер знаменитостей под названием "Хэллоу, Долли" был по достоинству оценен жюри и зрителями шоу.