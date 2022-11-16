Минобороны Беларуси: Польша готовит войска для вторжения в Беларусь

В белорусском Минобороны сообщили о подготовке вторжения в страну из Польши.

В Польше собирают войска для того, чтобы вести боевые действия наступательного характера. Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

"Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне", - заявили в Министерстве обороны Беларуси.

Комитет государственной безопасности Беларуси также фиксирует намерения вторжения из Украины и Балтии.

"КГБ Беларуси видит угрозу интервенции с территории стран Балтии, Польши и Украины", - передает телеграм-канал RT.