Минобороны Беларуси: Польша готовит войска для вторжения в Беларусь
2022-11-16 15:49
В белорусском Минобороны сообщили о подготовке вторжения в страну из Польши.
В Польше собирают войска для того, чтобы вести боевые действия наступательного характера. Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
"Милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне", - заявили в Министерстве обороны Беларуси.
Комитет государственной безопасности Беларуси также фиксирует намерения вторжения из Украины и Балтии.
"КГБ Беларуси видит угрозу интервенции с территории стран Балтии, Польши и Украины", - передает телеграм-канал RT.
Опубликовано: Николай Скира
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