Washington Post: Маск выдвинул ультиматум сотрудником Twitter, пригрозив увольнением

Издание Washington Post утверждает, что новый владелец Twitter Илон Маск выдвинул новые жёсткие требования к сотрудникам компании.

16 ноября американская газета The Washington Post сообщила, что пришедший к власти в корпорации Twitter Илон Маск обратился к сотрудникам компании с новым ультиматумом, публично заявив, что им следует крайне усердно трудиться, если они не хотят быть незамедлительно уволенными.

Примечательно, что ранее Маск пообещал интегрировать криптовалюты в работу Twitter, в частности токен Doge, однако до сих пор этого не сделал.