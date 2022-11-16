Washington Post: Маск выдвинул ультиматум сотрудником Twitter, пригрозив увольнением
2022-11-16 16:16
Издание Washington Post утверждает, что новый владелец Twitter Илон Маск выдвинул новые жёсткие требования к сотрудникам компании.
16 ноября американская газета The Washington Post сообщила, что пришедший к власти в корпорации Twitter Илон Маск обратился к сотрудникам компании с новым ультиматумом, публично заявив, что им следует крайне усердно трудиться, если они не хотят быть незамедлительно уволенными.
Примечательно, что ранее Маск пообещал интегрировать криптовалюты в работу Twitter, в частности токен Doge, однако до сих пор этого не сделал.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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