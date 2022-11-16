Бывшая свекровь Ауг выселила ее из квартиры из-за позиции актрисы против спецоперации

Мать покойного мужа Юлии Ауг Степана Золотухина через суд выписала невестку и внучку из московской квартиры.

Бывшая свекровь известной российской актрисы Юлии Ауг выселила невестку из столичной квартиры. Позиция артистки против спецоперации стала причиной этого, о чем сообщает Телеграм-канал "Mash".

Пожилая женщина утверждает, что Ауг после смерти мужа с дочкой Полиной Золотухиной перестала с ней контактировать. А в феврале 2022 года Юлия раскритиковала действия властей РФ, улетев в Эстонию.

Из-за этого мать покойного супруга актрисы выписала невестку и внучку из однокомнатной московской квартиры, на что ей дали добро в суде.