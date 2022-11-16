Анастасия Волочкова поведала о романе с актером Джимом Керри

20 лет назад актер прилетал на личном самолете в Москву, чтобы посмотреть балет «Жизель» с участием балерины.

Оказывается, в свое время российскую балерину и американского актера связывала теплая дружба.

После того знаменательного спектакля Настя и Джим поехали кататься по Москве. Она показывала ему Воробьевы горы, где многочисленные поклонники просили у них обоих автографы.

По признанию Волочковой, между ней и Джимом тогда сложились очень теплые отношения, которые чуть было не переросли в роман.

Но никто из молодых людей на тот момент был не готов уехать с родины и бросить карьеру ради другого.

После этого они еще долге время списывались и общались, а потом потерялись.

Но примерно пять лет назад Керри прислал для дочери Анастасии коробку с куклами, от которых та была в полном восторге.

Волочкова признается: ей было очень приятно, что Керри помнит о ней.

Сейчас она намерена продолжить контакты с Керри и надеется найти каналы связи с ним через Боба Ван Ронкеля.