Анастасия Волочкова поведала о романе с актером Джимом Керри
20 лет назад актер прилетал на личном самолете в Москву, чтобы посмотреть балет «Жизель» с участием балерины.
Оказывается, в свое время российскую балерину и американского актера связывала теплая дружба.
После того знаменательного спектакля Настя и Джим поехали кататься по Москве. Она показывала ему Воробьевы горы, где многочисленные поклонники просили у них обоих автографы.
По признанию Волочковой, между ней и Джимом тогда сложились очень теплые отношения, которые чуть было не переросли в роман.
Но никто из молодых людей на тот момент был не готов уехать с родины и бросить карьеру ради другого.
После этого они еще долге время списывались и общались, а потом потерялись.
Но примерно пять лет назад Керри прислал для дочери Анастасии коробку с куклами, от которых та была в полном восторге.
Волочкова признается: ей было очень приятно, что Керри помнит о ней.
Сейчас она намерена продолжить контакты с Керри и надеется найти каналы связи с ним через Боба Ван Ронкеля.
Опубликовано: Наталья Павлова
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