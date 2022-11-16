Столтенберг: Нет никаких фактов о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России

Заседание Совета НАТО, на котором обсуждался вопрос о взрыве в Пшеводове, завершилось. Глава НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал вчерашний взрыв в Польше, сообщает Reuters.

"То, что произошло в Польше, это трагедия. Однако похоже, что речь не шла о преднамеренном нападении со стороны России", - сказал глава он.

Столтенберг подчеркнул, что ракета, упавшая в Польше, была частью ПРО Украины, а не ракетой, направленной непосредственно из России.

"Мы в полной готовности, при необходимости повышаем готовность. Однако мы должны различать непреднамеренные и преднамеренные нападения на союзников. Мы сохраняем бдительность", - добавил глава НАТО.

Срочное заседание Совета НАТО на уровне послов было инициировано Польшей. Североатлантический совет является главным директивным органом политического характера в структуре НАТО. Каждое государство-член имеет в нем представителя.

AP со ссылкой на анонимные источники в американской администрации сообщило, что в Пшеводове взорвалась украинская ракета ПРО. Позже эту информацию подтвердили украинская сторона, а также польские власти.