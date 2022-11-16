Гросси: Киев использует ядерные объекты страны только в мирных целях
2022-11-16 16:31
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что МАГАТЭ не обнаружило признаков того, что Украина использует ядерные объекты страны не по назначению.
В среду вечером генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси публично заявил, что на проверенных агентством атомных объектах Украины не зафиксировано признаков того, что Киев может использовать ядерные материалы не по назначению в целях, которые бы не соответствовали мирному характеру энергетической инфраструктуры страны.
Также Гросси признал, что взятые на украинских объектах пробы с целью установления наличия "грязной бомбы" у Украины ещё не были изучены до конца.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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