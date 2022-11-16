Страны Евросоюза запретили въезд Патриарху Кириллу

Патриарх Кирилл утверждает, что главы стран Европейского союза закрыли для него въезд на свои территории.

16 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл публично заявил, что главы стран-участниц Евросоюза приняли решение запретить ему въезд на свои территории. Патриарх Кирилл назвал подобные меры беспрецедентными, отметив, что санкционного преследования религиозных деятелей не было даже во время холодной войны между СССР и Соединёнными Штатами.

Также Патриарх Кирилл предложил представителям ЕС вступить с ним в публичные дебаты для доказательства правоты своей позиции, однако отметил, что вряд ли европейские политики примут такое предложение.