Муциниеце появилась на шоу Кто умнее в образе своей героини из сериала Закрытая школа
2022-11-16 16:41
Актриса Агата Муциниеце была приглашена на шоу "Кто умнее". Артистка решила одеться в образе своей героини из сериала "Закрытая школа", после которого она проснулась знаменитой.
Ведущая ТВ и актриса Агата Муцениеце пришла на шоу Иды Галич "Кто умнее", намереваясь не только показать свои знания, но и повторить образ своей героини из сериала "Закрытая школа", который дал ей путевку в жизнь.
Актриса рассказала, что отыскала свой старый кардиган в шкафу, в котором играла Дашу Старкову из "Закрытой школы".
Агата соревновалась с детьми в знаниях в рамках школьной программы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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