Муциниеце появилась на шоу Кто умнее в образе своей героини из сериала Закрытая школа

Актриса Агата Муциниеце была приглашена на шоу "Кто умнее". Артистка решила одеться в образе своей героини из сериала "Закрытая школа", после которого она проснулась знаменитой.

Ведущая ТВ и актриса Агата Муцениеце пришла на шоу Иды Галич "Кто умнее", намереваясь не только показать свои знания, но и повторить образ своей героини из сериала "Закрытая школа", который дал ей путевку в жизнь.

Актриса рассказала, что отыскала свой старый кардиган в шкафу, в котором играла Дашу Старкову из "Закрытой школы".

Агата соревновалась с детьми в знаниях в рамках школьной программы.